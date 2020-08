Ferrara, pignorato lo stipendio del vicesindaco leghista Nicola Lodi, detto Naomo: ha debiti con le Entrate e due privati (Di martedì 4 agosto 2020) Il tribunale di Ferrara ha disposto il pignoramento dello stipendio del vicesindaco Nicola Lodi, detto Naomo. Dal provvedimento, datato 17 luglio 2020 e firmato dal giudice Leonarda D’Alonzo, si evince che l’esponente della Lega ha accumulato debiti negli anni per oltre 70mila euro. Prima delle elezioni comunali del giugno 2019, Lodi faceva il barbiere e nell’ultima dichiarazione dei redditi, resa pubblica come prevede la legge per gli incarichi amministrativi, erano stati denunciati 7.888 euro. Lodi non possiede fabbricati (è assegnatario di una casa popolare) né automobili, mentre risulta titolare al 98% della società Stile Uomo Snc, di cui è amministratore, attualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

E non solo. La storia del pignoramento dello stipendio del vicesindaco leghista di Ferrara Infatti, come spiega Estense, il debito totale di Nicola Lodi ammonterebbe a quasi 70mila euro nei confronti ...

