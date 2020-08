Ferran Torres Manchester City, visite mediche in corso per lo spagnolo (Di martedì 4 agosto 2020) . Nelle prossime ore le firme sul contratto visite mediche in corso per Ferran Torres. L’esterno spagnolo del Valencia, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, è a Barcellona per poter effettuare tutti i test in vista delle firme. Il medico del City sta effettuando tutte le visite del caso, poi ci saranno le firme: l’operazione – si legge – porterà nelle casse del Valencia 25 milioni di euro più dieci di bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, TRATTATIVA SFUMATA. GIUNTOLI NON LA PRENDE BENE >>> - __________fra : Diciamo che Ferran Torres al City per 4 soldi non me lo spiego proprio. Lo abbiamo cercato? Lo abbiamo valutato? Ci… - MilanForever81 : RT @marcoconterio: ?? Ferran Torres è a Barcellona dove sta svolgendo le visite per il #MCFC. Lascerà il #ValenciaCF per 25 milioni più 10 d… - oscarvalle1984 : RT @marcoconterio: ?? Ferran Torres è a Barcellona dove sta svolgendo le visite per il #MCFC. Lascerà il #ValenciaCF per 25 milioni più 10 d… - marcoconterio : ?? Ferran Torres è a Barcellona dove sta svolgendo le visite per il #MCFC. Lascerà il #ValenciaCF per 25 milioni più… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferran Torres Ferran Torres Manchester City, visite mediche in corso per lo spagnolo Calcio News 24 Tmw - Ferràn Torres, sfumano Napoli e Juve: sta svolgendo visite mediche col City

Niente calcio italiano per Ferran Torres. L'esterno in uscita dal Valencia è stato accostato in passato a Juventus e Napoli che lo hanno corteggiato a lungo in vista della prossima stagione. Secondo ...

Mundo Deportivo: "L'Atalanta chiede Trincao, il Barcellona dice no"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'Atalanta vuole l'attaccante portoghese del Barcellona Trincao, ma i blaugrana dicono di no al trasferimento. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo ...

Niente calcio italiano per Ferran Torres. L'esterno in uscita dal Valencia è stato accostato in passato a Juventus e Napoli che lo hanno corteggiato a lungo in vista della prossima stagione. Secondo ...BARCELLONA (SPAGNA) - L'Atalanta vuole l'attaccante portoghese del Barcellona Trincao, ma i blaugrana dicono di no al trasferimento. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo ...