Fdi: tragico problema erosioni a Fregene, faremo interrogazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Il problema dell’erosione sta raggiungendo dimensioni tragiche a Fregene e sul litorale laziale. Il mare ha cancellato in pochi anni oltre 70 metri di spiaggia su 80 chilometri dei 330 complessivi della costa laziale: sono spariti milioni di metri cubi di sabbia insieme a strutture, cabine, attivita’, posti di lavoro e memorie di tutti i romani”. Cosi’ in una nota congiunta il deputato Fdi Federico Mollicone e il consigliere regionale del Lazio, Chiara Colosimo. Mollicone e Colosimo poi aggiungono: “Presenteremo un question time in commissione Ambiente al ministro Costa e un’interrogazione regionale per chiedere come mai i fondi dell’Unione europea per l’erosione non siano stati utilizzati per il contrasto al fenomeno. Dalla Regione Lazio, ancora nessuna risposta a questo ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi tragico Fdi: tragico problema erosioni a Fregene, faremo interrogazioni RomaDailyNews FDI Arezzo: “Vergognoso atto di sciacallaggio politico del PD usando la S.S. Arezzo”

“Siamo oltre modo sconcertati del recente comunicato dei consiglieri PD. Non solo dimostrano palesemente di non conoscere le reali condizioni economico finanziarie della società Arezzo ma altresì stan ...

I consiglieri di Fdi "Le frazioni sono trascurate dal Comune"

Fratelli d’Italia si scaglia contro la mala gestione del territorio e propone tre interrogazioni sulla manutenzione dei cimiteri e strade vicinali di San Donato e sulle maleodoranze nelle frazioni di ...

