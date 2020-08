FCA produrrà milioni di mascherine al giorno: il piano di Arcuri (Di martedì 4 agosto 2020) La casa automobilistica Fca converte parte della produzione dei propri impianti a Torino e Avellino per la fabbricazione di 27 milioni di mascherine chirurgiche giornaliere. Il contributo che l’azienda si appresta a dare per la lotta al nuovo coronavirus, fa parte del piano di rifornimento dei dispositivi di protezione individuale, previsto e promosso dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Fca dalle auto alle mascherine: gli impianti storici Fca annuncia che sono già partite le attività di messa a punto per le linee produttive delle mascherine, nei stabilimenti storici di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino). Attualmente nel primo vengono prodotte le Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte, nonché la ... Leggi su quifinanza

