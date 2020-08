FCA, la produzione delle citycar passa alla Francia. Cronaca di un tradimento annunciato (Di martedì 4 agosto 2020) Ci sono delle volte in cui sarebbe meglio aver sbagliato, questa è una di quelle. Come aveva -purtroppo- ben anticipato il senatore Gianluigi Paragone, alla fine sono stati fatti gli interessi della grande azienda a discapito dei cittadini e della nostra economia. Stiamo parlando del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, che ha ‘cavalcato l’onda’ dell’occasione del decreto liquidità grandiosamente per scendere a ‘ricatti’con il Governo. La sostanza era: “No garanzia? Allora non investiamo qui”. Così l’esecutivo, che ben si presta a certe dinamiche, ha alzato il pollice e chinato la testa, con la scusante “solo così possiamo assicurarci che rispettino i patti”. Proprio perchè si tratta di una somma ingente, la trattativa ha richiesto la regolazione con ... Leggi su ilparagone

zazoomblog : FCA la produzione delle citycar passa alla Francia. Cronaca di un tradimento annunciato - #produzione #delle… - JanoSavina : dicendo chiaramente di sospendere le attività con effetto immediato. Nello specifico FCA ha chiesto di interrompere… - flago2009 : RT @marco_sampietro: FCA ha inviato una lettera ai fornitori italiani che lavorano sulle citycar, chiedendo di interrompere le attività di… - Blocknotes6 : ( - M_Siniscalchi : RT @marco_sampietro: FCA ha inviato una lettera ai fornitori italiani che lavorano sulle citycar, chiedendo di interrompere le attività di… -

Ultime Notizie dalla rete : FCA produzione FCA conferma un aumento della produzione a Melfi dopo la pausa estiva ClubAlfa.it Fca: avviate a Mirafiori e Pratola Serra attività per produrre mascherine chirurgiche

Sono state avviate negli impianti Fca di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino) le attività per l’installazione e messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche ...

Alfa Romeo Tonale, ad agosto la fabbrica di Pomigliano si prepara per…

Lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco (NA) rimarrà chiuso da oggi, 3 agosto, fino al 28 agosto per lavori. Previsto un rinnovamento della fabbrica, con nuovi macchinari. Alfa Romeo To ...

Sono state avviate negli impianti Fca di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino) le attività per l’installazione e messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche ...Lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco (NA) rimarrà chiuso da oggi, 3 agosto, fino al 28 agosto per lavori. Previsto un rinnovamento della fabbrica, con nuovi macchinari. Alfa Romeo To ...