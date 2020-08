"Fatico ad ammetterlo". Crolla anche il "piddino" Lopalco: virus e contagi, quante balle ci hanno raccontato? (Di martedì 4 agosto 2020) Lo chiamano il virologo guru di Michele Emiliano. E non a caso, dato che potrebbe candidarsi con il Pd in Puglia: stiamo parlando di Pier Luigi Lopalco, responsabile della task force pugliese per il Covid. Dopo le ultime dichiarazioni, qualcuno potrebbe però iniziare a dargli del negazionista, come già accaduto ad illustri colleghi e medici che si sono permessi di uscire dai binari del pensiero dominante. “Faccio fatica ad ammetterlo, ma mi ero sbagliato sui contagi”, ha scritto Lopalco su Facebook per fare marcia indietro sui numeri dell'epidemia: “Non è vero che il 99% degli italiani ha contratto l'epidemia”. Decisiva l'indagine del Ministero della Salute e dell'Istat, secondo cui soltanto il 2,5% degli italiani è entrato in contatto con il ... Leggi su liberoquotidiano

"Ebbene si, faccio fatica ad ammetterlo. Mi ero sbagliato. Nel post precedente avevo azzardato una stima del livello di suscettibilità al SARS-CoV-2 in Italia dicendo che almeno il 90% degli italiani ...

