Farmaci, crescono consumi e spesa. Salgono tranquillanti, contraccettivi e pillole contro le disfunzioni erettili (Di martedì 4 agosto 2020) Oltre una pillola e mezzo al giorno a testa. E’ il livello di consumo di Farmaci tra gli italiani fotografato dall‘Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) nel suo rapporto annuale relativo al 2019. Per la precisione il consumo è di 1604 dosi ogni 1000 abitanti, con un incremento del 2% rispetto all’anno prima. Cresce anche la spesa, sia quella pubblica che quella privata. Nel complesso sono stati acquistati Farmaci per 30,8 miliari di euro, per il 76% rimborsati dal Sistema sanitario nazionale. La spesa a carico dello Stato è salita del 5,3% quella dei cittadini del 7,2%.Il Ssn ha speso in media 384 euro per ogni cittadino. In generale le medicine per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumi; quelli antineoplastici e immunomodulatori al primo posto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dall’analisi scopriamo che circa 7 cittadini su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci, il 62% tra gli uomini e il 71% tra le donne. La spesa pro capite e i consumi crescono con ...

