Eurozona, la manifattura batte le stime di crescita (Di martedì 4 agosto 2020) Il comparto manifatturiero dell’Eurozona e’ cresciuto ben oltre il previsto nel mese di luglio, come reso noto da IHS Markit, che ha rivisto al rialzo la sua stima iniziale di 0,7 punti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Italpress : Eurozona, la manifattura batte le stime di crescita - Notiziedi_it : Eurozona, la manifattura batte le stime di crescita a luglio - Italpress : Eurozona, la manifattura batte le stime di crescita a luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona manifattura

Il Denaro

Un grande rimbalzo degli indici PMI manifatturiero in ogni dove. Oggi è stata la giornata dove è stata ufficializzato il ritorno della fiducia nel mondo degli imprenditori. Non c’è dubbio che il soste ...Il comparto manifatturiero dell'Eurozona e' cresciuto ben oltre il previsto nel mese di luglio, come reso noto da IHS Markit, che ha rivisto al rialzo la sua stima iniziale di 0,7 punti.