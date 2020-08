Europa League: sarà l’olandese Kuipers l’arbitro di Siviglia-Roma (Di martedì 4 agosto 2020) Attraverso una nota ufficiale, l’UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le gara di Europa League tra la Roma e il Siviglia. La sfida, in programma giovedì alle 18.55 a Duisburg, sarà arbitrata dall’olandese Kuipers. Arbitro: Bjorn Kuipers (OLA)Assistenti: Sander van Roekel (OLA) – Erwin Zeinstra (OLA)IV: Serdar Gözübüyük (OLA)VAR: Pol van Boekel (OLA)AVAR: Dennis Higler (OLA) L'articolo Europa League: sarà l’olandese Kuipers l’arbitro di Siviglia-Roma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - _BlueCoke : @oh_mec @PLFrance_ @talkSPORT Il va rater l'Europa League - clikservernet : Europa League: sarà l’olandese Kuipers l’arbitro di Siviglia-Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sky Sport

Chris Smalling non prenderà parte all'Europa League con la Roma ad agosto, ora è ufficiale. Il club capitolino non ha infatti trovato l'accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino de ...L'Inter è in partenza verso la Germania, dove domani sera a Gelsenkirchen affronterà il Getafe nella sfida unica valida per gli ottavi dell'Europa League. La squadra nerazzurra è arrivata a Malpensa e ...