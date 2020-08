Europa League, le nuove regole sul cumulo di ammonizioni (Di martedì 4 agosto 2020) Regolamento ammonizioni Europa League 2019-2020 – Per la stagione 2019-2020, al termine degli ottavi di finale della Europa League, tutti i cartellini gialli verranno azzerati. Lo ha deciso il Comitato esecutivo della Uefa per tener conto delle modifiche alla competizione che quest’anno si concluderà con le Final Eight, che di disputeranno in Germania con eliminazione diretta … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

