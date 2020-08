Europa League, Inter-Getafe a Taylor. Kuipers per Roma-Siviglia (Di martedì 4 agosto 2020) L'inglese Anthony Taylor è l'arbitro che dirigerà Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League in programma domani a Gelsenkirchen alle ore 21. L'olandese Bjorn Kuipers arbitrerà invece Roma-Siviglia, in programma giovedì 6 agosto alle ore 18.55 a Duisburg e sempre valida per gli ottavi di finale di Europa League. Leggi su ilfogliettone

