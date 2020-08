Esplosioni nel porto della città di Beirut: le vittime salgono a 27, oltre 2.500 i feriti. Coinvolti due militari italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Due Esplosioni, tutte e due nel porto di Beirut, in Libano. L’onda d’urto che trascina la polvere a centinaia di metri di distanza e una colonna di fumo che si è alza sopra la città. Sono queste le scene che stanno riempendo le bacheche dei social network. Le cause non sono ancora note, le conseguenze nemmeno. Secondo il ministero della Salute libanese i morti sarebbero almeno 27 e i feriti 2.500. Tra i feriti ci sarebbero anche due militari italiani. Altri sarebbero in osservazione perché in stato si shock. A quanto si apprende, quasi tutti i militari italiani Coinvolti, feriti e non, appartengono all’unità Joint Multimodal Operations ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - Agenzia_Ansa : Nelle forti esplosioni avvenute a #Beirut ci sarebbero almeno 10 morti. Centinaia le persone ferite #ANSA - Agenzia_Ansa : Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave nelle esplosioni avvenute a #Beirut #ANSA - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - ledaefrati : RT @quoted_business: “Beirut è una città distrutta” e le esplosioni sembravano “Hiroshima”, ha detto il governatore Marwan Aboud #Beirut #L… -