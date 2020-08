Esplosioni a Beirut, elicotteri e pompieri al lavoro da ore per spegnere le fiamme in un magazzino del porto: le immagini (Di martedì 4 agosto 2020) A Beirut si lavora senza sosta per spegnere le fiamme divampate nel magazzino del porto della capitale libanese da dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite le due grandi Esplosioni che nel tardo pomeriggio hanno devastato la città libanese. pompieri ed elicotteri sono all’opera da ore, ancora da chiarire la causa delle deflagrazioni, probabilmente dovute al “nitrato di ammonio immagazzinato nel porto”. Si parla di decine di morti e migliaia di feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - lalunainversa : RT @rtl1025: ?? In seguito alle devastanti esplosioni di oggi a #Beirut, il premier Hassan Diab ha decretato che mercoledi' in #Libano sara… - PaoloCaminiti1 : RT @ladyonorato: Devastante... che tragedia pazzesca! Il mio più profondo cordoglio a tutti i coinvolti dalle esplosioni e vicinanza all’in… -