Esplosione a Beirut, Guerini chiama i militari italiani (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha contattato telefonicamente i vertici militari italiani a Beirut per accertarsi delle condizioni delle truppe dopo le violente esplosioni che hanno devastato la capitale del Libano uccidendo almeno 73 persone e facendo oltre 2500 feriti. LEGGI ANCHE > https://www.giornalettismo.com/Beirut-video-lacrime-governatore/ “Appena ho appreso della tremenda Esplosione avvenuta a Beirut ho voluto immediatamente sincerarmi delle condizioni del nostro contingente in Libano” ha reso noto il ministro, dopo aver parlato con il comandante del contigente italiano, il generale Andrea Di Stasio, e col comandante della missione bilaterale di addestramento, generale Luciano Antoci. militari ... Leggi su giornalettismo

