Esplosione a Beirut, almeno 25 morti e 2500 feriti (tra cui anche un soldato italiano) | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Mentre si prova a capire quali siano le cause della doppia Esplosione Beirut, la conta delle vittime ha già toccato la doppia cifra. Secondo i media libanesi, infatti, ci sarebbero almeno 25 I feriti, di cui ancora non si conoscono le condizioni, sarebbero un 2500. I primi dati sono stati diffusi dal ministro della salute del Libano. La violenta deflagrazione è avvenuta nella zona del porto. La prima ipotesi è quella di un sito di stoccaggio di fuochi artificiali (per questo motivo l’Esplosione non sarebbe stata singola, ma doppia). Ma alcune ricostruzioni parlano anche di un possibile attentato terroristico. In quella zona, infatti, c’è l’abitazione dell’ex premier Rafik Hariri (ucciso nel 2005). E proprio domani ... Leggi su giornalettismo

