Escursionista milanese dispersa all'Aprica, ritrovata dopo ore di ricerche (Di martedì 4 agosto 2020) Nella prima mattinata di ieri ha preso la funivia della Magnolta, all'Aprica, in Valtellina, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza e, secondo quanto riferito ai familiari prima della partenza ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Escursionista milanese

Il Giorno

PIANI RESINELLI – Una camminata in Grignetta finita male per due escursionisti, un uomo e una donna del milanese che, questa sera, lunedì, sono stati recuperati dall’elisoccorso di Como dopo aver pers ...PIANI RESINELLI – Una camminata in Grignetta finita male per due escursionisti, un uomo e una donna del milanese che, questa sera, lunedì, sono stati recuperati dall’elisoccorso di Como dopo aver pers ...