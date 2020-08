ESCLUSIVO – Il sindaco di Lampedusa: “Bene nave quarantena ma serve stato di emergenza” (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Lampedusa, 4 ago – “Io sono comunista”, questa è una delle dichiarazioni di Salvatore Martello, usata quasi fosse un intercalare, durante l’intervista che il sindaco ci ha concesso nel suo ufficio comunale, nel centro di Lampedusa. Da sempre fortemente aperto all’immigrazione, ora Martello si ritrova con una vera invasione in corso (circa 6.000 immigrati sbarcati nel solo mese di luglio), che sta mettendo a dura prova sia la tenuta dell’ordine sociale sull’isola, a causa delle continue fughe dall’hotspot, sia la pazienza dei suoi concittadini, già provati dall’emergenza coronavirus. Martello invoca lo stato di emergenza per Lampedusa Martello ha chiesto l’attivazione dello stato di emergenza al governo ... Leggi su ilprimatonazionale

leograd : Il sindaco #Codroipo @regioneFVGit si iscrive a @FratellidItalia :esposta epigrafe @GiorgiaMeloni @LucaCiriani… - David43365182 : @RogerHalsted Nessuno che non abbia come obbiettivo esclusivo del suo lavoro il benessere dei suoi concittadini, do… -

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVO sindaco

Stretto web

ll primo cittadino Tolu denuncia l’interruzione del servizio medico da gennaio Da mesi il Comune chiede all’Ats di risolvere il problema, coinvolte 800 persone MUROS. Da sei mesi Muros non ha un ambul ...Cervo. «Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale abbiamo ringraziato il Sindaco per averci omaggiato dell’invito alle undici serate del Festival Internazionale di Musica da Camera comunicando, che co ...