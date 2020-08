Era Lupe Samano di Vite al Limite di 291 kg: è record perdita di peso [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Vite al Limite è un programma che parla di storie di vita vera, che proprio per questo motivo riescono ad attirare moltissimo pubblico. Le varie puntate vengono seguite anche nelle repliche mandate in onda nella versione italiana su Real Time. Tra questi, alcuni episodi hanno attirato più di altri l’attenzione dei telespettatori, come quelli dedicati a Lupe Samano, che si era recata nella clinica del dottor Nowzaradan quando aveva raggiunto il peso incredibile di 291 chili. La sua vita era davvero impossibile da gestire e aveva bisogno di un grande aiuto. Curiosi di sapere come sia diventata oggi? Era Lupe Samano di Vite al Limite e pesava 291 chili La storia di Lupe Samano ha ... Leggi su velvetgossip

SheHits : Lupe Fiasco x Kid Cudi era >> -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lupe A1 UFFICIALE – Alice Milani ancora con le Lupe! Basketinside Cosenza, quanta felicità sui social: tutte le parole di soddisfazione dei Lupi

Tanti sfoghi sui social al termine della gara più importante. Ecco tutta la felicità da parte dei giocatori del Cosenza che ora si godono le vacanze. Vacanze, meritate vacanze. I giocatori del Cosenza ...

Santamaria: "Mi chiamavano Jeeg. Ora sarò l’uomo-lupo"

Non si fa l’attore giocando sul sicuro". In 'Freaks Out' lei avrà un ruolo che ricorda gli 'X-men' ma all’italiana… "Sì, sarò una specie di uomo-lupo, ma non posso dire altro. Se non che Gabriele ...

Tanti sfoghi sui social al termine della gara più importante. Ecco tutta la felicità da parte dei giocatori del Cosenza che ora si godono le vacanze. Vacanze, meritate vacanze. I giocatori del Cosenza ...Non si fa l’attore giocando sul sicuro". In 'Freaks Out' lei avrà un ruolo che ricorda gli 'X-men' ma all’italiana… "Sì, sarò una specie di uomo-lupo, ma non posso dire altro. Se non che Gabriele ...