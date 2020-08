Era Alessandro Tersigni del Grande Fratello 7: oggi 40 anni ha fatto Romanzo Criminale e I Cesaroni [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Arrivato secondo durante la settima edizione della Casa del Grande Fratello, Alessandro Tersigni si è da subito distinto per le sue doti di corteggiatore. Il concorrente era riuscito a conquistare il cuore della prorompente Melita Toniolo, anche lei tra gli abitanti della casa. Nonostante fosse molto amato dal pubblico, l’edizione 2007 del reality non l’ha visto trionfare ma l’ha aiutato nel suo percorso attoriale. Alessandro Tersigni entrato nella casa come vigile del fuoco ne è uscito con la voglia di intraprendere la strada della recitazione. Ad appena un anno dall’uscita della casa è riuscito a coronare il suo sogno entrando nel mondo delle serie televisive. Di certo, l’aspetto l’ha aiutato. Molto bello nel periodo del ... Leggi su velvetgossip

giornalettismo : La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su… - miluzzibus : Quando penso alla mia infanzia, uno dei primi ricordi che mi vengono in mente è questa visuale: il corridoio della… - alessandro_plt : RT @DarioBallini: Era il #4agosto del 1974. Sul treno #Italicus. La strage fascista senza colpevoli... - ilvecchioalex_ : Chi era Alessandro Poerio? Disponibile in tutti gli store: - - PresidenteApei : ERA L'APRILE DEL 2011 QUANDO L'APEI DENUNCIAVA LO SCANDALO DEL DOPPIO EDUCATORE! Da allora ci sono voluti anni di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Alessandro E' mancato Alessandro Fantino, maestro alla primaria "Salvo d'Acquisto" e cantautore La Nuova Provincia - Asti La NPC Rieti firma Alessandro Sperduto

La NPC Rieti Pallacanestro è lieta di annunciare la firma per la prossima stagione sportiva, con opzione di rinnovo anche per il 2021/2022, dell’atleta Alessandro Sperduto ... La stagione precedente ...

SìAmoLucca: "Riqualificazione via dei Fossi, presto un incontro con la Confartigianato"

"La prossima tappa sarà una nostra richiesta di incontro alla Confartigianato per discutere del progetto di riqualificazione di via dei Fossi, di cui l'associazione ha il merito di aver avuto l'idea m ...

La NPC Rieti Pallacanestro è lieta di annunciare la firma per la prossima stagione sportiva, con opzione di rinnovo anche per il 2021/2022, dell’atleta Alessandro Sperduto ... La stagione precedente ..."La prossima tappa sarà una nostra richiesta di incontro alla Confartigianato per discutere del progetto di riqualificazione di via dei Fossi, di cui l'associazione ha il merito di aver avuto l'idea m ...