Enrico Costa ha lasciato Forza Italia e si è unito ad Azione (Di martedì 4 agosto 2020) Il deputato ed ex ministro Enrico Costa ha lasciato Forza Italia e si è unito ad Azione, il movimento politico dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. L’annuncio arriva dallo stesso Calenda su Twitter. Con l’entrata di Costa ora il movimento di Calenda ha il suo primo rappresentante alla Camera, oltre alla presenza in Senato dell’ex senatore del Partito democratico Matteo Richetti. Enrico Costa è una persona di grande qualità. Un liberale vero e serio, con posizioni coincidenti con le nostre sulla Giustizia. È stato Ministro con me nei Governi Renzi e Gentiloni. Siamo felici che si unisca ad ⁦@Azione it⁩, che da oggi ... Leggi su linkiesta

