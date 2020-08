Enel unica azienda italiana e unica utility al mondo inclusa nello SBMAG (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Enel è stata inclusa nel London Stock Exchange Sustainable Bond Market Advisory Group (SBMAG), unica azienda italiana e unica utility al mondo a far parte di questa iniziativa. SBMAG comprende attori chiave del mercato che lavorano attivamente nel settore della finanza sostenibile per consigliare le aziende e gli investitori che cercano di attrarre capitali per la transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2. “La nostra partecipazione allo SBMAG conferma la leadership e l’impegno di Enel nello sviluppo della finanza sostenibile”, afferma il Cfo di Enel, ... Leggi su quifinanza

Claudio Machetti: i primi incarichi e la crescita professionale in Enel

Entrato a far parte di Enel all'inizio del 2000, Claudio Machetti è attualmente Amministratore Unico di Enel Global Trading S.p.A. e Direttore della Global Trading Business Line del Gruppo da maggio 2 ...

