Empoli, Marino: “Siamo amareggiati per la partita perché abbiamo avuto diverse opportunità per fare gol” (Di martedì 4 agosto 2020) Il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino parla dopo la partita playoff pareggiata con il Chievo che ha sancito l'eliminazione dei toscani. “Purtroppo non siamo stati fortunati, siamo amareggiati per la partita perché abbiamo avuto diverse opportunità per fare gol. Oggi sono deluso dal risultato, non dalla prestazione: abbiamo dato tutto quello che avevamo e non meritavamo di uscire. abbiamo fatto una buona prestazione fin dall’inizio, avendo anche occasioni importanti. Ma poi abbiamo subito il gol, ci poteva tagliare le gambe ma abbiamo reagito nella maniera giusta. Purtroppo ci hanno girato male gli episodi, la mia amarezza è per ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Marino Nemmeno la "sola" stagione di Marino è da A diretta...ma resta il migliore dei tre PianetaEmpoli.it SERIE B - Playoff, il Chievo la spunta sull'Empoli di Marino, non basta il gol di Tutino

Si è giocato questa sera il primo turno playoff di Serie B tra Chievo e Empoli. Il match è terminato sul risultato di 1-1, con la squadra di Aglietti che si è assicurata il passaggio alle semifinali.

Mister Marino a PE.it nel post gara di Verona

