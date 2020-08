Elettra Lamborghini super sexy e in bianco: “Ma è il tuo abito da sposa?!”. Foto (Di martedì 4 agosto 2020) Elettra Lamborghini, the Twerking Queen, si sta preparando alle nozze con il suo Afrojack. In questi ultimi mesi i fan hanno assistito ai primi preparativi. Come la prova dell’abito, in compagnia del grande Enzo Miccio che curerà l’organizzazione dell’evento. E l’assaggio dei dolci, che saranno serviti al ricevimento e i sopralluoghi tra le location che avrebbero potuto ospitare la cerimonia. La scelta è poi ricaduta su una piccola perla nella splendida cornice del lago di Garda. Insomma, Elettra ha condiviso i suoi migliori momenti in preparazione delle nozze con i suoi tantissimi follower. Ma non è da lei che sono arrivate alcune delle informazioni principali sul grande evento. È stato il sito Dagospia a rivelare la data del fatidico sì con Afrojack: ... Leggi su caffeinamagazine

