Elettra Lamborghini piccante in abito bianco: “è il vestito da sposa?” la verità…[FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Elettra Lamborghini è la regina degli eccessi made in Italy. L’ereditiera più famosa del Bel Paese è nota per il suo stile esuberante, sopra le righe, che ha sempre mostrato fieramente. Così è accaduto anche per l’ultimo scatto, che ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram. La cantante di Musica (E Il Resto Scompare) ha pubblicato una foto che la ritrae in una look succinto total white. Il post ha ovviamente attirato la curiosità di tutti gli utenti, aprendo anche ad alcune ipotesi. Infatti, proprio perché lo stile eccessivo della ragazza è rinomato, c’è anche chi si è chiesto: che sia il suo abito da sposa? Elettra Lamborghini in bianco su Instagram…FOTO Come appare dalla ... Leggi su velvetgossip

