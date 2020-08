Elettra Lamborghini, l’insulto che ha ricevuto è davvero pesante: senza parole (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo Elettra Lamborghini, l’insulto che ha ricevuto è davvero pesante: senza parole . Elettra Lamborghini ha purtroppo ricevuto un insulto pesante sui social network che purtroppo, come spesso accade, è diventato virale: che cos’ha scritto? Elettra Lamborghini è stata infatti presa di mira come purtroppo spesso accade sui social network dal momento che, dopo aver pubblicato alcune foto all’interno delle sue storie su Instagram, è stata accusata in … Leggi su youmovies

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - selishardliquor : RT @Phranca11: Fred de palma:'forse il regaetton in Italia non esisteva prima di me' Elettra Lamborghini che lo aspetta dietro le quinte :… - selishardliquor : RT @valerio_91_: Anche l'inno nazionale dovrebbe iniziare con 'Elettra, Elettra Lamborghini' #BattitiLive2020 - selishardliquor : RT @amaricord: Ma vi ricordate quando Elettra Lamborghini cantò Musica e il resto scompare subito dopo la fuga di Bugo dal palco di Sanremo… - radioplaytime : #rdadioplaytime: Musica (E il resto scompare) - Elettra Lamborghini -