Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti: il terribile incidente in moto (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo . Edoardo Scotti, classe 1992, è stato ricoverato in ospedale lo scorso 15 aprile a causa di un brutto incidente in moto. Suo padre l’ha subito raggiunto. E’ successo a Milano, tra Viale Molise e Via Giovanni Battisti Piranesi lo scorso 15 aprile 2019, mentre Edoardo Scotti era in sella alla sua moto. Fortunatamente si è risolta per … Leggi su youmovies

infoitcultura : Edoardo figlio Gerry Scotti: seguirà le orme del padre oppure no? - macriga3 : Figuriamoci! Non sa fare un cazzo! Tipico esempio di figlio di padre vanitoso. Cul - Queenatletica : Chiusura da trieste: Edoardo Scotti vola sotto i 46, Eleonora Vandi gran 2'02 con Muir e Reekie sotto i 2, ma che m… - infoitcultura : Gerry Scotti si gode le vacanze con il figlio Edoardo - infoitcultura : Stasera in tv, Lo show dei record con Gerry Scotti e il figlio Edoardo: i record più strani -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Scotti Edoardo Scotti, l’incidente del figlio di Gerry: cosa è accaduto Ck12 Giornale Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti: il terribile incidente in moto

Edoardo Scotti, classe 1992, è stato ricoverato in ospedale lo scorso 15 aprile a causa di un brutto incidente in moto. Suo padre l’ha subito raggiunto. E’ successo a Milano, tra Viale Molise e Via Gi ...

Lo Show dei Record, le anticipazioni della puntata del 4 agosto su Canale 5

Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci. Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto ...

Edoardo Scotti, classe 1992, è stato ricoverato in ospedale lo scorso 15 aprile a causa di un brutto incidente in moto. Suo padre l’ha subito raggiunto. E’ successo a Milano, tra Viale Molise e Via Gi ...Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci. Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto ...