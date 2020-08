Edilizia scolastica, approvati gli interventi di adeguamento per 750mila euro (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato stamani gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il provvedimento mobilita complessivamente 750mila euro da spendere in sei diversi comparti territoriali. La Provincia di Benevento, infatti, aveva partecipato ad un bando pubblico del Ministero dell’Istruzione ed ottenuto dunque il contributo finanziario di € 750.000,00 ha provveduto con il Settore Tecnico – Servizio Edilizia scolastica a predisporre gli interventi sugli edifici così come indicato dai protocolli ministeriali. Gli edifici pubblici adibiti ad istituzione ... Leggi su anteprima24

ASCOLI PICENO – Il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia ha predisposto in somma urgenza lo smaltimento di pavimento contenente amianto nell’edificio scolastico della sede dell’IT ...

Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. Se ne è parlato lunedì mattina nella sala consiliare del Comune di Viterbo, nell’ambito dell’incontro convocato dal sindaco Giovanni Maria Arena per ...

