Edilizia, ENEA: al via ricerca su pannelli innovativi con prodotti di scarto (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Realizzare pannelli innovativi per l’Edilizia con un prodotto di scarto dell’industria chimica. È quanto si propone il progetto INNCED, che vede ENEA collaborare con l‘azienda Fluorsid specializzata nella produzione e vendita di prodotti chimici a base di fluoro. Il progetto, che conta su un finanziamento totale di 180mila euro, di cui un quarto a carico del programma ENEA Proof of Concept 2020, durerà un anno e impiegherà nella realizzazione dei pannelli un sottoprodotto del ciclo produttivo industriale di Fluorsid, costituito per il 98% da gesso anidro (CaSO4). Il team di ricercatori ENEA di due diversi dipartimenti, “Tecnologie Energetiche e Fonti ... Leggi su quifinanza

