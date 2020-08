E’ morto monsignor Chiarinelli: fu vescovo di Aversa (Di martedì 4 agosto 2020) E’ morto Lorenzo Chiarinelli. Ieri sera la scomparsa dell’ex vescovo di Aversa. Pare che negli ultimi tempi l’ex vescovo avesse avuto dei problemi di salute. Nato a Pratoianni il 16 marzo 1935, Lorenzo Chiarinelli è stato viceassistente ecclesiastico centrale della Fuci e un insegnante del liceo classico Varrone di Rieti. morto monsignor Chiarinelli Prima di essere vescovo … L'articolo E’ morto monsignor Chiarinelli: fu vescovo di Aversa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CasinaPioIV : RT @FrontieraRieti: È morto attorno alle 22.20 di lunedì sera monsignor Lorenzo Chiarinelli. Indicazioni per la camera ardente e le esequ… - isabelladichio : RT @FrontieraRieti: È morto attorno alle 22.20 di lunedì sera monsignor Lorenzo Chiarinelli. Indicazioni per la camera ardente e le esequ… - FrontieraRieti : È morto attorno alle 22.20 di lunedì sera monsignor Lorenzo Chiarinelli. Indicazioni per la camera ardente e le e… - NNR7nQ9aYO4zCiu : RT @CiaoKarol: E’ morto il vescovo di Palmares in Brasile; il coronavirus non dà tregua. Aveva 57 anni: E’ monsignor Henrique Soares da Cos… - RedazioneAdp : È morto monsignor Attilio Minella. Aveva 93 anni, di cui 69 di sacerdozio -

Ultime Notizie dalla rete : morto monsignor Rieti, è morto il vescovo Lorenzo Chiarinelli. Il cordoglio del vescovo di Rieti Pompili Il Messaggero Diocesi in lutto, monsignor Chiarinelli è tornato alla Casa del Padre

È morto attorno alle 22.20 di questa sera mons Lorenzo Chiarinelli. Indicazioni per la camera ardente e le esequie verranno diffuse nelle prossime ore È morto attorno alle 22.20 di questa sera mons Lo ...

Intervista. Bettazzi: «Francesco, figlio del Vaticano II»

Lo sguardo di monsignor Bettazzi che è l’ultimo superstite tra i ... E mi ha fatto male leggere in riferimento a tanti miei “coetanei” sui giornali di “morti inevitabili”. E soprattutto ho pensato all ...

È morto attorno alle 22.20 di questa sera mons Lorenzo Chiarinelli. Indicazioni per la camera ardente e le esequie verranno diffuse nelle prossime ore È morto attorno alle 22.20 di questa sera mons Lo ...Lo sguardo di monsignor Bettazzi che è l’ultimo superstite tra i ... E mi ha fatto male leggere in riferimento a tanti miei “coetanei” sui giornali di “morti inevitabili”. E soprattutto ho pensato all ...