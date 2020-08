È morto l’attore Reni Santoni, star del cinema e della Tv (Di martedì 4 agosto 2020) È morto all’età di 81 l’attore statunitense Reni Santoni. L’ex star del cinema era noto per la sitcom Seinfield, e aveva recitato tra i tanti al fianco di Clint Eastwood e Silvester Stallone. Reni Santoni è morto l’1 agosto in una casa di riposo a Los Angeles. Da anni era malato di tumore. L’annuncio è stato dato dalla sua amica produttrice televisiva Tracy Newman con un commovente omaggio sul suo profilo Facebook. L’attore era il volto di Poppie nella sitcom degli anni ’90 “Seinfield”. Inoltre aveva raggiunto la notorietà lavorando al fianco di mostri sacri di Hollywood del calibro di Clint Eastwood, incontrato sul set di “Ispettore Harry, il caso ... Leggi su bloglive

