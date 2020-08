Dybala: “Ringrazio tutti per il premio MVP del campionato” (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Dybala, campione d’Italia con la Juventus, è stato oggi premiato dalla Serie A come miglior giocatore dell’intero campionato. Il calciatore argentino ex Palermo ha espresso attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter la gioia per questo importante riconoscimento individuale: “Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie”. Foto: Instagram personale Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie @seriea pic.twitter.com/0Tiev4Ce6R — Paulo Dybala (@PauDybala JR) August 4, 2020 L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

