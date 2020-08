Dybala Mvp della stagione. Immobile miglior attaccante (Di martedì 4 agosto 2020) E' Paulo Dybala il miglior calciatore della stagione appena conclusa. Il premio è assegnato dalla Lega Serie A. Il miglior portiere è un altro calciatore della Juventus Wojciech Szczesny (Juventus), mentre il premio di miglior difensore a Stefan de Vrij (Inter), mentre Alejandro Gomez (Atalanta) vince come miglior centrocampisti.Inevitabile il primo posto di Ciro Immobile (Lazio) per gli attaccanti. Dejan Kulusevski trionfa tra i giovani. I vincitori riceveranno il trofeo sul terreno di gioco al via della prossima stagione. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l`ausilio dei dati di tracking ... Leggi su ilfogliettone

