Dybala miglior giocatore del campionato (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. – (Adnkronos) – E’ l’attaccante della Juventus Paulo Dybala il miglior giocatore del campionato di Serie A 2019/2020. Lo ha annunciato la Lega in una nota. Assegnato anche Wojciech Szczesny (Juventus) il premio di miglior portiere, a Stefan de Vrij (Inter) di miglior difensore, ad Alejandro ‘Papu’ Gomez (Atalanta) di miglior centrocampista e a Ciro Immobile (Lazio) di miglior attaccante. Infine Dejan Kulusevski (Parma) si aggiudica il titolo di miglior giovane. “Oggi annunciamo gli MVP della stagione 2019/2020. La misurazione della performance è basata sulle statistiche ufficiali della Lega Serie A che rappresentano il criterio oggettivo di valutazione scientifica dei ... Leggi su calcioweb.eu

