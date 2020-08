Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo: scoppia la rissa sul volo per Ibiza (Di martedì 4 agosto 2020) Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo e sul volo per Ibiza scoppia una rissa furibonda. È quanto accaduto venerdì a bordo di un volo della Klm diretto da Amsterdam a Ibiza, come racconta The Independent. Il video registrato da un passeggero mostra momenti concitati, con alcuni passeggeri del Boeing 737 che vengono alle mani e iniziano a picchiarsi, visibilmente ubriachi. Secondo il racconto dell’autore del video, uno protagonisti della vicenda sarebbe un inglese che, prima di imbarcarsi, avrebbe bevuto vodka in abbondanza. I due passeggeri, immobilizzati durante il volo come si deduce dal video, sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

