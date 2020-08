Dove andare al mare a Genova ora che è stato inaugurato il Ponte San Giorgio? (Di martedì 4 agosto 2020) Quali sono le spiagge più belle di Genova da raggiungere per un weekend al mare ora che è stato inaugurato il Ponte San Giorgio? Sono passati due anni da quel tragico 14 agosto in qui il Ponte Morandi è crollato, portando con sé moltissime auto e vite. Era una torrida giornata d’estate e sul viadotto … L'articolo Dove andare al mare a Genova ora che è stato inaugurato il Ponte San Giorgio? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

L’Istat ha comunicato i primi risultati della campagna nazionale di test sierologici — l’«indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2» —, condotti tra il 25 maggio e il 15 luglio per capire qualcosa di ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

I medici del reparto dove era ricoverato, malgrado le indicazioni allora tranquillizzanti ... Circa una settimana dopo l'inizio del lockdown nel paese di Vo' iniziò la più importante indagine ...

