Domani, forse, nuove regole sui trasporti. Incontro De Micheli-Cts (Di martedì 4 agosto 2020) Esecutivo impegnato anche nella definizione del nuovo protocollo sui trasporti, dopo lo scontro con le Regioni sul distanziamento a bordo dei treni. Domani il ministro delle Infrastrutture farà il ... Leggi su tg.la7

Esecutivo impegnato anche nella definizione del nuovo protocollo sui trasporti, dopo lo scontro con le Regioni sul distanziamento a bordo dei treni. Domani il ministro delle Infrastrutture farà il pun ...

FIFA 21, primo gameplay trailer domani pomeriggio con tutte le novità

Electronic Arts ha annunciato nel corso di questa serata che molto presto ci sarà il primo gameplay trailer ufficiale di FIFA 21, in uscita ad inizio ottobre. Questo video, che sarà trasmesso in diret ...

