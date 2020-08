Dolori al polso, stress e obesità: l’allarme Federazione e-Sports (Di martedì 4 agosto 2020) Crescono le preoccupazioni sui livelli di salute di chi pratica gli e-Sports, ovvero i professionisti dei videogiochi. A lanciare l'allarme di fronte a un aumento di problemi che vanno da Dolori al polso, obesità, stress e diabete è il presidente della Federazione globale ESports, Chris Chan, da Singapore: "Fondamentalmente, stiamo tutti spingendo in diverse direzioni. Credo che la gente sia felice di fare quello che fa, perché ci sono in gioco molti soldi. Nessuno affronta la diversità, l'inclusività, il fair play, la salute, queste cose che stiamo cercando di... credo siano davvero essenziali in particolare per persone come noi che appartengono al movimento olimpico, io vi appartengo. Queste sono le sfere a cui dobbiamo far definitivamente ... Leggi su ilfogliettone

