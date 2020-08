Dl Liquidità, ABI: domande a Fondo Garanzia per oltre 64 miliardi euro (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – L’ABI ha fornito il consueto aggiornamento sulle domande al Fondo di Garanzia, previsto dal Dl Liquidità per favorire i finanziamenti alle imprese. L’associazione bancaria segnala che sino a ieri, 3 agosto, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia avevano raggiunto i 64,3 miliardi di euro, per 938 mila domande pervenute, di cui 797 mila fino a 30 mila euro, per 15,8 miliardi di euro. Leggi su quifinanza

