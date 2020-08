Dl Agosto, ipotesi bonus ristorante con rimborso al 20% (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il bonus ristoranti potrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta, con un tetto massimo, sarebbe operativo da settembre a dicembre con l'obiettivo di dare sollievo a ristoratori e famiglie. Il rimborso potrebbe inoltre arrivare o direttamente sul conto corrente o, come seconda opzione, iscrivendosi ad una App. ll costo dell'operazione si attesterebbe a circa un 1 miliardo. Sono queste, a quanto apprende l'Adnkronos, La volontà è quella di fare presto e permettere alla misura di essere operativa in tempi brevi, da qui la scelta di un ristorno legato ai pagamenti elettronici a beneficio della lotta all'evasione e di procedure semplici e rapide per rimborsi immediati sulle carte e sul conto corrente. Almeno questo è il piano 'A'. Se questo percorso non fosse percorribile, ... Leggi su liberoquotidiano

Un'altra ipotesi è quella che possa c'entrare Belen Rodriguez ... ottimo riscontro di pubblico e share (la programmazione di Rai2 è cambiata da lunedì 3 agosto). Stefano De Martino pronto per ...

Bonus scarpe e ristoranti in Decreto Agosto/ Incentivi pagamenti elettronici: novità

Secondo la Fipe – Federazione italiana Pubblici Esercizi – commenta con soddisfazione l’ipotesi del bonus su scarpe e abbigliamento da inserire nel Decreto Agosto di prossimo lancio: «segnali di maggi ...

