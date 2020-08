Disuguaglianza, l’economista che ha mostrato i vantaggi della globalizzazione per i ricchi aggiorna il suo grafico: “Con la crisi la crescita dei loro redditi si è fermata”. Ma altri esperti contestano i dati (Di martedì 4 agosto 2020) “L’elefante non c’è più”, ha annunciato poche settimane fa Branko Milanovic, già economista della Banca Mondiale e docente della City University di New York. Nessun riferimento alla savana, bensì al suo più importante lavoro sul tema delle disuguaglianze economiche, che ha segnato il dibattito dell’ultimo decennio. L’elefante rappresenta infatti la curva di distribuzione dei redditi pro capite ed evidenzia la crescita imponente, negli anni di sviluppo della globalizzazione, delle entrate per la popolazione dei Paesi in via sviluppo e dei ricchi più ricchi del mondo. Ai danni della classe media delle economie mature. Nel suo nuovo paper, Milanovic ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Disuguaglianza l’economista Fabrizio Barca riunisce 21 esperti: dibattito in streaming per combattere le disuguaglianze sociali Corriere della Sera