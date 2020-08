Diletta Leotta, il sole tramonta sul lato A della conduttrice – FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) FOTO Diletta Leotta – La conduttrice si rilassa sul gommone dopo la fine degli impegni stagionali su DAZN. La bella siciliana si fa immortalare al tramonto, ma non è il sole il protagonista dello scatto. La Serie A si è chiusa da due giorni e Diletta Leotta, dopo aver salutato il campionato, si dedica a un pò di vacanza dopo un luglio insolitamente lavorativo. La conduttrice siciliana, icona calcistica di DAZN, si concede qualche giorno di relax per un agosto che si preannuncia totalmente all’insegna del riposo e del sole. Con la stagione italiana che ripartirà il prossimo 19 settembre, Diletta ha tempo per ricaricare le batterie e, perché no, cercare di superare la recente ... Leggi su bloglive

SexyCelebBabez : Diletta Leotta - sportli26181512 : Diletta: 'Non basterebbero sei pagine per spiegare la mia storia con Scardina...': Diletta: 'Non basterebbero sei p… - easygius : RT @geroz_: Diletta Leotta Sabrina Salerno (28 anni ) (52 anni) LIKE… - Neer01 : @1897Messaggero Penso che Diletta Leotta dovrebbe corteggiarmi - zazoomblog : Diletta Leotta con Daniele Scardina amore finito: «Tema troppo delicato non bastano sei pagine per spiegare» -… -