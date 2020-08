Diletta Leotta, con Daniele Scardina amore finito: «Tema troppo delicato, non bastano sei pagine per spiegare» (Di martedì 4 agosto 2020) Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina un momento particolare. Dall?amore e il lockdown di coppia in casa di lei a Milano, i due stanno trascorrendo le vacanze separati e secondo alcune... Leggi su leggo

grayfox851 : Che poi esistono uomini che tradiscono pure DILETTA LEOTTA ….. ma io dico - Rickyrickyric89 : RT @Numer10L: ????Diletta Leotta - Rickyrickyric89 : RT @Avanti_1989: Diletta Leotta ;) foto: - Rickyrickyric89 : RT @MisterCalvoChip: Diletta Leotta ???? - zazoomblog : Diletta Leotta: la storia con Scardina appartiene al passato - #Diletta #Leotta: #storia #Scardina -