Dieci mesi di CIG per i 1.500 dipendenti di Air Italy (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Ai 1.500 dipendenti di Air Italy è stata accordata la CIG per i prossimi Dieci mesi. Il provvedimento, annunciato dalla Ministra del Lavoro Catalfo, lascia soddisfatti i sindacati, che ritengono ci sia il tempo necessario per avviare un percorso negoziale finalizzato a costruire un progetto industriale che veda al tavolo i tre ministeri, i sindacati, i commissari dell’azienda e anche le due Regioni interessate, ovvero Sardegna e Lombardia. Dei 1.500 dipendenti di Air Italy, infatti, 550 sono basati a Olbia e 950 a Milano. Leggi su quifinanza

