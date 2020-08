Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, accusata di essersi rifatta (Di martedì 4 agosto 2020) Smentisce di essere ritoccata Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci spiega che si tratta solo di filtri che usa per arricchire le sue foto Continua a fare furore la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Deva Cassel, questo il nome della bellissima 15enne, è una ragazza stupenda e sui social è già una star. Infatti, la bella Deva vanta 86mila followers su Instagram, che la seguono con costanza e affetto. In lei vedono la splendida mamma, la Bellucci, alla quale lei somiglia in maniera incredibile. Ogni giorno che passa, infatti, la somiglianza fra le due donne cresce sempre ... Leggi su kontrokultura

tapatiofoto : @ismylifeajoke_ Deva Cassel, ma non posso condividere la foto, sorry. Comunque come vicina preferirei la mamma ?? - Lorenzo40349 : Deva Cassel figlia di Monica Mellucci molto bella ha solo 15 anni con il tempo di sicuro migliorerà perdendo quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Deva Cassel Deva Cassel sbarca su Instagram:la somiglianza con Monica è innegabile Luxgallery La bellissima Deva Cassel sbarca sui social: la somiglianza con Monica Bellucci è innegabile

Una stella destinata a brillare. Deva Cassel, seppur giovanissima, ha già scritto nel suo destino successo e celebrità. Due genitori star del cinema internazionale, e una madre icona di bellezza inco ...

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci nega il ritocchino: i genitori non glielo permetterebbero

I "figli di" stanno invadendo il mondo dello spettacolo, usano il cognome famoso come trampolino di lancio per dare il via alla loro carriera e mostrare a tutti che nascondono un incredibile talento p ...

Una stella destinata a brillare. Deva Cassel, seppur giovanissima, ha già scritto nel suo destino successo e celebrità. Due genitori star del cinema internazionale, e una madre icona di bellezza inco ...I "figli di" stanno invadendo il mondo dello spettacolo, usano il cognome famoso come trampolino di lancio per dare il via alla loro carriera e mostrare a tutti che nascondono un incredibile talento p ...