Del Freo, 9 mesi di ricerche senza sosta. Il caso del clochard che gli somiglia (Di martedì 4 agosto 2020) Walter Del Freo, 58 anni, manca da casa dal 7 novembre. La sua famiglia spera ancora di ricevere sue notizie: il "gigante buono" è scomparso nel nulla da un momento all'altro. E in queste settimane ... Leggi su lanazione

Massa, 4 agosto 2020 - Walter Del freo, 58 anni, manca da casa dal 7 novembre. La sua famiglia spera ancora di ricevere sue notizie: il "gigante buono" è scomparso nel nulla da un momento all'altro. E ...

