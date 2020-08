Decreto doppia preferenza di genere Puglia: ok della Camera Il testo passa al Senato per concludere l'iter di conversione in legge (Di martedì 4 agosto 2020) Via libera della #Camera al dl sulla doppia preferenza in Puglia, per garantire la parità di genere. I voti favorevoli sono stati 267, i no 2, 182 gli astenuti. Il testo passa all’esame del Senato. (tg la7) L'articolo Decreto doppia preferenza di genere Puglia: ok della Camera <span class="subtitle">Il testo passa al Senato per concludere l'iter di conversione in legge</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

TgrRaiPuglia : #DoppiaPreferenza. Oggi la Camera vota il decreto con cui il governo si è sostituito alla #regionePuglia, modifican… - lauraboldrini : Ottima notizia! Il #governo ha fatto un decreto: doppia preferenza di genere nella #leggeelettorale della Puglia, c… - ItaliaViva : 'Il decreto sulla doppia preferenza in Puglia è un atto storico. Nessuna ingerenza, la parità di genere non è negoz… - NoiNotizie : Decreto doppia preferenza di genere #Puglia: ok della #Camera - StefanoCeccanti : Il mio intervento sulla pregiudiziale sul decreto Puglia-doppia preferenza -