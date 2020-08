Decreto agosto, in arrivo incentivi per gli acquisti con il Pos, rinnovo della cig e blocco dei licenziamenti (Di martedì 4 agosto 2020) Allo studio uno sconto sugli acquisti con moneta elettronica, per incentivare i consumi e combattere il nero, ma soprattutto il rinnovo della cassa integrazione per altre 18 settimane, la proroga del ... Leggi su tg.la7

Dagli sconti alla Cig sono in arrivo i nuovi bonus

Ci saranno sconti immediati alla cassa, tra il 10 e il 20%, per l'acquisto di cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti pagati con carte e bancomat. Ma anche per il conto del bar e del ristor ...

