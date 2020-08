Decreto Agosto, al vaglio misure per il rilancio di ristorazione, abbigliamento e calzature (Di martedì 4 agosto 2020) Morani, nel Decreto Agosto possibile inserimento di misure per il sostegno di ristorazione, abbigliamento, calzature e arredo. Nel Decreto Agosto dovrebbero rientrare anche misure per il rilancio di settori come arredo, abbigliamento, calzature e ristorazione. L’annuncio arriva dalla sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani, che ha fatto il punto sui lavori in vista del prossimo Decreto. Decreto Agosto, al vaglio misure per il rilancio di ristorazione, abbigliamento e arredo Come riferito dalla Morani, al ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - Gaebaldi : 'Bonus' per bar e ristoranti, le decontribuzioni per le imprese che fanno rientrare i lavoratori in Cig e per le nu… - Condominiando : Previsto nel Decreto Agosto bonus arredo ed un bonus elettrodomestici per acquisti effettuati entro il 31 dicembre… - LiberoReporter : Nuovo decreto: Dl Agosto, bonus ristoranti e altre misure -