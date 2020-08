De Luca: “Dopo tre mesi di Covid abbiamo ripreso i vizi della vecchia Italia. Abbiamo ricominciato il pollaio nazionale, è deprimente” (Di martedì 4 agosto 2020) Le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un incontro in vista delle Regionali in Campania: “Avevo sperato che l’Italia potesse cambiare nel profondo con il Coronavirus, ma dopo tre mesi Abbiamo ricominciato con il pollaio nazionale, è deprimente” L'articolo De Luca: “Dopo tre mesi di Covid Abbiamo ripreso i vizi della vecchia Italia. Abbiamo ricominciato il pollaio nazionale, è deprimente” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

