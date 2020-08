DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 5 agosto: Emre delude Layla (Di martedì 4 agosto 2020) Quarantunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Purtroppo tra qualche giorno lo sceneggiato si fermerà per una settimana a causa dello stop di Ferragosto. Nel frattempo continuano gli ascolti a top con punte del 23% di share. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Sanem chiederà a Melehat di truccare male le modelle russe e di conseguenze loro andranno via. Leyla scoprirà che Emre si è servita di lei per concludere un’affare losco, mentre Aylin vuole screditare la Aydin agli occhi di Can. Il piano di Sanem Le anticipazioni del 41esimo episodio di ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 3 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - MyKillySoul : RT @SimbariLuca: #DemetÖzdemir: La stella di #Istanbul. La sua carriera esplode tra il 2016 e il 2017 con la commedia romantica No: 309. E… - meshorahomy : RT @SimbariLuca: #DemetÖzdemir: La stella di #Istanbul. La sua carriera esplode tra il 2016 e il 2017 con la commedia romantica No: 309. E… - Gabriella1965f : RT @Mirellacaporal1: 'Ormai nn possono stare più di 2 minuti separati... #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? https://… - sortiw : RT @Mirellacaporal1: I fuori onda dal set.. della puntata di oggi...(Quelli belli) #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ??… -